Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Sentite Onofri: “Ecco qual è il problema di Gudmundsson alla Fiorentina”

news viola

Sentite Onofri: “Ecco qual è il problema di Gudmundsson alla Fiorentina”

Gudmundsson, Vanoli
Gudmundsson e il suo problema a Firenze
Redazione VN

Claudio Onofri, ex allenatore del Genoa, ha parlato della situazione di Albert Gudmundsson con la maglia della Fiorentina. Ecco le sue parole:

Sparisce dal campo? Bisogna conoscere l'insieme delle cose, anche le situazioni extra-campo. Albert è un anarchico, in senso positivo. Va in difficoltà perché è un istintivo, se gli dai indicazioni non va bene. Deve mettersi in luce in maniera naturale, credo sia questo il suo problema a Firenze.

Leggi anche
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
Monti: “Gudmundsson? Ecco cosa mi dicono. Kean non vale più 65 milioni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA