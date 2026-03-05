Sentite Onofri: “Ecco qual è il problema di Gudmundsson alla Fiorentina”

Claudio Onofri, ex allenatore del Genoa, ha parlato della situazione di Albert Gudmundsson con la maglia della Fiorentina. Ecco le sue parole:
Gudmundsson e il suo problema a Firenze
Sparisce dal campo? Bisogna conoscere l'insieme delle cose, anche le situazioni extra-campo. Albert è un anarchico, in senso positivo. Va in difficoltà perché è un istintivo, se gli dai indicazioni non va bene. Deve mettersi in luce in maniera naturale, credo sia questo il suo problema a Firenze.
