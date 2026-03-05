Gianfranco Monti ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:
news viola
Monti: “Gudmundsson? Ecco cosa mi dicono. Kean non vale più 65 milioni”
"Udine mi ha lasciato la convinzione che non puoi mai fare dei piccoli progetti con la Fiorentina. Pensavo che si pareggiasse ad Udine, mi sarebbe piaciuto uscire da lì con un punto. Poi guardi la partita, e non tiri mai in porta. Vanoli ci mette del suo, ma la testa fa la differenza, altrimenti non me lo spiego. Io già quando ho letto la formazione mi sono fatto due domande, ed infatti l'hai pagata. Le parole di Vanoli ci possono stare, ma non davanti alle telecamere. Nello spogliatoio poi fai altro, anche perchè la partita è stata chiara. All'andata li avevamo anche sbeffeggiati, e queste cose gli avversari se lo segnano, le paghi. Su Rugani non mi aspettavo niente. La delusione stagionale? Direi Gudmundsson, ma sono scontato forse. Mi dicono che in allenamento sia stratosferico, non so cosa possa succedere in partita"
Il futuro: "Se Gudmundsson se ne va, sono sicuro che farebbe bene nella prossima squadra. Quest'anno cui devi far finire il campionato il prima possibile, per dare una mano a Paratici per fare il mercato. In Conference pensavo di passare il turno in modo più agile, ora devi fare 6 punti nelle prossime due gare. Non mi interessa di come vinci, basta vedere Como, una partita giocata in modo intelligente. Confrontarsi con i giocatori è utile, non stupido. Per me devi fare così, e spero che si faccia. Mi metto nei panni di Paratici, che squadra fa adesso con questa classifica? La progetti per la Serie A, o per la B? Kean non vale più 65 milioni, in questa situazione ci rimettono tutti, Fiorentina e giocatori."
© RIPRODUZIONE RISERVATA