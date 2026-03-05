Monti: “Gudmundsson? Ecco cosa mi dicono. Kean non vale più 65 milioni”

"Udine mi ha lasciato la convinzione che non puoi mai fare dei piccoli progetti con la Fiorentina. Pensavo che si pareggiasse ad Udine, mi sarebbe piaciuto uscire da lì con un punto. Poi guardi la partita, e non tiri mai in porta. Vanoli ci mette del suo, ma la testa fa la differenza, altrimenti non me lo spiego. Io già quando ho letto la formazione mi sono fatto due domande, ed infatti l'hai pagata. Le parole di Vanoli ci possono stare, ma non davanti alle telecamere. Nello spogliatoio poi fai altro, anche perchè la partita è stata chiara. All'andata li avevamo anche sbeffeggiati, e queste cose gli avversari se lo segnano, le paghi. Su Rugani non mi aspettavo niente. La delusione stagionale? Direi Gudmundsson, ma sono scontato forse. Mi dicono che in allenamento sia stratosferico, non so cosa possa succedere in partita"