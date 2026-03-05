Iachini: “Situazione non semplice, gli infortuni non aiutano. Kean non va rischiato”

La stagione presenta diverse difficoltà, ma resta aperto anche il cammino in Conference League, un impegno che inevitabilmente riduce i tempi per recuperare energie e allenarsi con continuità a causa delle gare europee ravvicinate. Quando si allestisce una squadra, segnare è fondamentale, ma è altrettanto importante sistemare la fase difensiva e trovare il giusto bilanciamento, individuando le certezze su cui poter contare in campo. Oggi i difensori incontrano molte più difficoltà dal punto di vista della tattica individuale, perché nei vivai si lavora sempre meno sui duelli e sugli uno contro uno, dando maggiore priorità al gioco di zona. Si avverte la mancanza di giocatori alla Chiellini, alla Barzagli.