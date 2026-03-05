Iachini: “Situazione non semplice, gli infortuni non aiutano. Kean non va rischiato”

L'ex allenatore viola, Beppe Iachini, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni sulla Fiorentina di Paolo Vanoli:
La Fiorentina è un'ottima squadra e a gennaio si è rinforzata ulteriormente con inneschi di qualità; ha tutte le arte in regola per potersi salvare. La situazione non è semplice e se si aggiungono anche i problemi fisici dei big è normale che lasci qualcosa per strada. Lo staff medico viola è eccellete, Kean contro il Parma giocherà solo se non sarà un rischio. Per me, il rapporto con i calciatori deve essere 99% bastone e 1% carota; siamo professionisti e bisogna lavorare. Per la Fiorentina, in questo momento, un giorno di riposo può rivelarsi anche migliore di un allenamento.
Conference e difesa—
La stagione presenta diverse difficoltà, ma resta aperto anche il cammino in Conference League, un impegno che inevitabilmente riduce i tempi per recuperare energie e allenarsi con continuità a causa delle gare europee ravvicinate. Quando si allestisce una squadra, segnare è fondamentale, ma è altrettanto importante sistemare la fase difensiva e trovare il giusto bilanciamento, individuando le certezze su cui poter contare in campo. Oggi i difensori incontrano molte più difficoltà dal punto di vista della tattica individuale, perché nei vivai si lavora sempre meno sui duelli e sugli uno contro uno, dando maggiore priorità al gioco di zona. Si avverte la mancanza di giocatori alla Chiellini, alla Barzagli.
