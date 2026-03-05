Bernardo Brovarone ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Il suo pensiero sul momento della Fiorentina:
Brovarone: “Il problema è il centrocampo. Prima di Udine vedevo una squadra”
"Riconoscevo in questa squadra una voglia, avevano trovato un'amalgama, soprattutto nelle partite di campionato. In A la continuità è durata un mesetto e mezzo, giocando anche benino, in una maniera compatta. So che c'è stato un confronto, e spero che i contenuti ci siano. Quando il centrocampo gira la Fiorentina è una squadra diversa. Spesso in quel reparto davvero non si gioca. Se De Gea si è espresso così è perchè sa che può permetterselo in spogliatoio, il contenuto era serio, ma credo lo abbia detto anche in tono ironico. Paratici in molti lo ritengono un grandissimo capo scouting, un po' come Macia."
Il finale: "Nella gestione certi da sono più bravi di altri, trovare un dirigente completo non è banale. La differenza la fa molto anche l'effetto novità, ovvero un flash che arriva. Quando si cambia lo si fa anche per questo, per dare una scossa. I giocatori hanno anche l'interesse di mettersi in luce con un dirigente simile. Fino ad ora hai incontrato tante squadre della tua parte di classifica."
