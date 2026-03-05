Brovarone: “Il problema è il centrocampo. Prima di Udine vedevo una squadra”

"Riconoscevo in questa squadra una voglia, avevano trovato un'amalgama, soprattutto nelle partite di campionato. In A la continuità è durata un mesetto e mezzo, giocando anche benino, in una maniera compatta. So che c'è stato un confronto, e spero che i contenuti ci siano. Quando il centrocampo gira la Fiorentina è una squadra diversa. Spesso in quel reparto davvero non si gioca. Se De Gea si è espresso così è perchè sa che può permetterselo in spogliatoio, il contenuto era serio, ma credo lo abbia detto anche in tono ironico. Paratici in molti lo ritengono un grandissimo capo scouting, un po' come Macia."