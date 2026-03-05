Fiorentina e il caso Gudmundsson, CorSport: “Si meriti la fiducia della società”

Il Corriere dello Sport su Albert Gudmundsson

5 marzo 2026

Albert Gudmundsson continua a faticare nel trovare continuità e incisività con la Fiorentina. L’attaccante islandese, classe 1997, sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative: le partite in cui ha davvero fatto la differenza sono poche e, nonostante la crisi generale della squadra, il suo rendimento resta deludente. In Serie A ha segnato quattro gol (più tre in Conference League) con un dato di expected goals di 4,12, numeri che confermano una pericolosità offensiva limitata e prestazioni spesso poco brillanti.

La partita contro l’Udinese ha rappresentato una sintesi delle sue difficoltà. Gudmundsson è apparso poco coinvolto nel gioco, impreciso e incapace di incidere: nessun tiro in porta, pochi duelli vinti e scarsa intesa con Moise Kean. Il fantasista, che indossa la maglia numero 10, non è riuscito a creare occasioni né a dare qualità alla manovra, lasciando la sensazione di smarrimento e portando a una prestazione giudicata nettamente insufficiente.

A parziale giustificazione c’è la condizione fisica non ottimale dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro il Torino, che lo aveva costretto a saltare alcune partite prima di rientrare gradualmente. Tuttavia la Fiorentina si aspetta molto di più da un giocatore pagato complessivamente circa 13 milioni più 6 di prestito oneroso e legato al club fino al 2029 con uno stipendio importante. Ora da Gudmundsson è atteso un deciso salto di qualità: la squadra ha bisogno della sua creatività e del suo talento per provare a cambiare il corso di una stagione complicata. Lo scrive il Corriere dello Sport.