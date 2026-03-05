Gazzetta: “Terapie per Moise Kean. Con il Parma torna Robin Gosens”

Con il Parma torna Gosens

Redazione VN 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 08:54)

Resettare e ripartire, con lo stesso unico obiettivo che è la salvezza. Il primo lavoro è mentale perché la sensazione è che la squadra non sia ancora mentalizzata fino in fondo sulla lotta per non retrocedere e anche per questo i confronti quotidiani fra dirigenza, allenatore e giocatori diventano fondamentali, ancor più dopo una sconfitta come quella di Udine.

C'è poi da gestire la botta alla tibia di Kean che ieri ha fatto terapie e palestra, senza lavorare in gruppo ma farà di tutto per esserci con il Parma. Sarà valutato di giorno in giorno e tutto dipenderà dall'evoluzione del dolore e del gonfiore della parte interessata dalla reiterata contusione.

Tutto è ancora aperto e la speranza chiaramente è averlo a disposizione. Ha lavorato in gruppo Gosens che sostituirà Parisi squalificato, mentre ieri era assente De Gea per motivi familiari. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.