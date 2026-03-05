Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina-Parma, mai dire mercato. Nazione: “Da Sohm a Nicolussi Caviglia”

La Nazione

Fiorentina-Parma, mai dire mercato. Nazione: “Da Sohm a Nicolussi Caviglia”

Fiorentina-Parma, mai dire mercato. Nazione: “Da Sohm a Nicolussi Caviglia” - immagine 1
Affari di mercato
Redazione VN

Il tempo dirà se alcune operazioni di mercato della Fiorentina si riveleranno giuste, ma per ora il bilancio è negativo. Il caso più evidente è quello di Simon Sohm, centrocampista fortemente voluto da Stefano Pioli dopo il fallito tentativo di arrivare a Franck Kessié. La Fiorentina ha investito circa 16 milioni per strapparlo al Parma, ma il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative. Già nelle ultime settimane della gestione Pioli aveva perso spazio e con Paolo Vanoli non è mai nato il feeling, fino alla cessione al Bologna in prestito con diritto di riscatto, che resta ancora da valutare. Non è escluso che in futuro possa anche tornare a Firenze.

Diversa invece la situazione di Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista, che nelle idee iniziali doveva essere una pedina importante nel progetto di Pioli, non è mai riuscito a imporsi in viola. A gennaio è passato al Parma, dove finora ha collezionato cinque presenze, ma soltanto una da titolare, all’esordio contro la Juventus.

Dotato di un buon piede e qualità tecniche interessanti, Nicolussi Caviglia non è però riuscito a trovare spazio nella concorrenza del centrocampo della Fiorentina. Il suo arrivo era avvenuto con un prestito oneroso da circa 500 mila euro dal Venezia, con un obbligo di riscatto legato a determinate condizioni che non si sono verificate. Per questo motivo il suo passaggio in viola si è chiuso senza lasciare un segno concreto. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
Titoli viola: “Kean stringe i denti” “Gud, dove sei?”
CorSport: “Il lavoro di Kean verso il Parma. Torna la difesa a 4”

© RIPRODUZIONE RISERVATA