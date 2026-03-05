Fiorentina-Parma, mai dire mercato. Nazione: “Da Sohm a Nicolussi Caviglia”

Il tempo dirà se alcune operazioni di mercato della Fiorentina si riveleranno giuste, ma per ora il bilancio è negativo. Il caso più evidente è quello di Simon Sohm, centrocampista fortemente voluto da Stefano Pioli dopo il fallito tentativo di arrivare a Franck Kessié. La Fiorentina ha investito circa 16 milioni per strapparlo al Parma, ma il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative. Già nelle ultime settimane della gestione Pioli aveva perso spazio e con Paolo Vanoli non è mai nato il feeling, fino alla cessione al Bologna in prestito con diritto di riscatto, che resta ancora da valutare. Non è escluso che in futuro possa anche tornare a Firenze.