Il tempo dirà se alcune operazioni di mercato della Fiorentina si riveleranno giuste, ma per ora il bilancio è negativo. Il caso più evidente è quello di Simon Sohm, centrocampista fortemente voluto da Stefano Pioli dopo il fallito tentativo di arrivare a Franck Kessié. La Fiorentina ha investito circa 16 milioni per strapparlo al Parma, ma il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative. Già nelle ultime settimane della gestione Pioli aveva perso spazio e con Paolo Vanoli non è mai nato il feeling, fino alla cessione al Bologna in prestito con diritto di riscatto, che resta ancora da valutare. Non è escluso che in futuro possa anche tornare a Firenze.
La Nazione
Fiorentina-Parma, mai dire mercato. Nazione: “Da Sohm a Nicolussi Caviglia”
Diversa invece la situazione di Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista, che nelle idee iniziali doveva essere una pedina importante nel progetto di Pioli, non è mai riuscito a imporsi in viola. A gennaio è passato al Parma, dove finora ha collezionato cinque presenze, ma soltanto una da titolare, all’esordio contro la Juventus.
Dotato di un buon piede e qualità tecniche interessanti, Nicolussi Caviglia non è però riuscito a trovare spazio nella concorrenza del centrocampo della Fiorentina. Il suo arrivo era avvenuto con un prestito oneroso da circa 500 mila euro dal Venezia, con un obbligo di riscatto legato a determinate condizioni che non si sono verificate. Per questo motivo il suo passaggio in viola si è chiuso senza lasciare un segno concreto. Lo scrive la Nazione.
