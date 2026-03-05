CorSport: “Il lavoro di Kean verso il Parma. Torna la difesa a 4”

Il Corriere dello Sport sul lavoro della squadra al VP

Redazione VN 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 08:28)

Obiettivo Parma per la Fiorentina con la ripresa al Viola Park dopo il martedì di stop concesso da Vanoli. De Gea escluso, tutti presenti e occhi su Kean che ha iniziato un percorso personalizzato rispetto al gruppo così com’era già stato nella seconda metà del mese di gennaio, con allenamenti studiati ad hoc per eliminare il problema alla tibia riemerso in maniera incisiva e penalizzante a Udine.

Piccoli pronto a sostituirlo contro la squadra di Cuesta, ma altre saranno le novità di formazione considerando uno squalificato e un rientro da squalifica rispetto all’ultima gara: assente Parisi per il cartellino giallo rimediato in diffida, dovrebbe tornare Gosens a sinistra, mentre Dodo ha scontato il turno di stop ed è pronto a sua volta a riprendersi la fascia destra. Le due cose insieme, e soprattutto la seconda, faciliteranno il recupero della difesa a quattro per mandare nuovamente (e definitivamente salvo esigenze contingenti dentro i novanta minuti) in soffitta il modulo con i tre centrali dietro.

I giorni che mancano al Parma serviranno a Vanoli per risolvere i dubbi e scegliere l’undici più indicato: Fagioli a centrocampo è sicuro del posto, poi Ndour cercherà d’inserirsi tra Mandragora e Brescianini (l’ex Atalanta a Udine ha rimediato anche una botta al piede sul finire del primo tempo, possibile concausa della sostituzione all’intervallo), così come Fazzini in avanti - sempre out Solomon - proverà a farsi preferire a Gudmundsson, che in Friuli ha giocato l’intera partita al rientro dopo tre settimane fuori per la distorsione alla caviglia e non è al meglio della condizione atletica. Lo scrive il Corriere dello Sport.