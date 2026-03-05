Minotti critica Vanoli: “Si è consegnato all’Udinese. E’ ingiustificabile”

Sono rimasto sorpreso dal cambio di assetto tattico visto a Udine. Quando una squadra attraversa un momento complicato e mancano veri punti di riferimento in campo, sarebbe meglio aggrapparsi alle certezze, soprattutto dal punto di vista tattico. Per questo la scelta di cambiare mi è sembrata un rischio importante. Stravolgere quel tipo di impostazione ha finito per favorire gli avversari e non credo che la decisione di Vanoli possa essere facilmente giustificata. Allo stesso modo, la prestazione contro lo Jagiellonia non è stata accettabile. Nonostante il passaggio del turno, la squadra ha dato l’impressione di tornare a fare i conti con le difficoltà e le paure già viste in passato. Una situazione che lascia diversi interrogativi sul momento della Fiorentina.