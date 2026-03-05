Beppe Dossena, ex centrocampista, ha parlato della situazione della Fiorentina a margine dell'evento "Alberto Di Chiara Academy". Ecco il suo parere sulla situazione della squadra viola:
Dossena: “Vanoli? I giocatori non si prendono le responsabilità, si nascondono”
Dossena sulla Fiorentina
Dovreste fare una specie di maratona, come fa Mentana. La situazione della Fiorentina è davvero inspiegabile, un mistero capire cosa sia successo da un anno all'altro. Cambiare così volto in così poco tempo è strano, ci sarebbe da indagare. Le cause ci sono sicuramente, ma adesso conta salvarsi e basta. Detto ciò, non è possibile che la Fiorentina si trovi in queste condizioni. Salvezza? La squadra ha le capacità per uscirne, ma a volte capita che anche con giocatori bravi tu non riesca a risollevarti. Sono stupito. Fagioli? Non basta solo lui. Per un allenatore vedere i giocatori che si nascondo perché non vogliono prendersi le responsabilità è un problema. Pressione? Un calciatore si deve abituare a certe situazioni, le pressioni possono diventare problema. Però bisogna smettere con questi luoghi comuni.
