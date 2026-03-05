Fiorentina-Parma, la designazione: scelto l’arbitro della gara

Sarà l’arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine a fischiare Fiorentina-Parma, in programma domenica alle 15:00. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 28° giornata di campionato.
L'AIA ha comunicato le designazioni ufficiali per la 28° giornata di Serie A ENILIVE. Sarà Zufferli il fischietto di Fiorentina-Parma
A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Imperiale e Ceccon, Feliciani nel ruolo di quarto uomo. Al VAR opererà Gariglio, affiancato dall’assistente VAR Mariani.
