Prandelli a Firenze: “I giocatori si sentono soli, serve un ambiente più sereno”

Cesare Prandelli ha commentato la situazione della Fiorentina a margine dell' "Alberto Di Chiara Academy". Ecco le sue parole

In questo momento la Fiorentina ha bisogno soprattutto di sostegno. È fondamentale starle vicino senza creare polemiche, restando uniti e permettendo all’allenatore di lavorare con tranquillità nella preparazione delle partite. Senza entrare troppo nelle dinamiche interne, bisognerebbe anche ricordare cosa è mancato nei mesi scorsi e il lutto molto pesante che ha colpito la società e la famiglia Commisso. Serve un ambiente più sereno, perché a volte i giocatori possono sentirsi soli, cosa che a Firenze non dovrebbe accadere. I giudizi, comunque, andrebbero rimandati alla fine della stagione e non fatti ora.

PARMA —

La prossima sfida contro il Parma sarà particolare. Si tratta di una squadra molto compatta, che lascia pochi spazi alle spalle della linea difensiva. Per questo serviranno pazienza e un piano di gioco chiaro per riuscire a trovare le giuste verticalizzazioni e creare occasioni.

VANOLI —

Prima di una partita del genere ogni allenatore ha il proprio modo di motivare i giocatori. L’importante è ricordare alla squadra che deve semplicemente fare il proprio lavoro, mettendo in campo ciò che è stato preparato durante la settimana e facendosi trovare pronta anche a eventuali cambi di situazione. Soprattutto bisogna cercare di ridurre l’ansia, perché il momento difficile dura da un po’, ma la squadra ha bisogno di essere aiutata. La lotta per la salvezza passerà intanto dalle prossime due gare, contro Parma e Cremonese, poi si vedrà come evolverà la situazione.