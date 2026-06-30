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Radio Bruno: “Viery, nessun dubbio sulla Fiorentina. Cosa lo ha portato in viola”

Viery
Il retroscena sull'arrivo del nuovo difensore della Fiorentina
Redazione VN

Questa mattina il nuovo difensore della Fiorentina, Viery, è arrivato in Italia. Dopo aver sostenuto la prima parte delle visite mediche al Viola Park, il giocatore si è spostato a Villa Donatello. Successivamente volerà di nuovo in Brasile per questioni burocratiche prima di tornare in tempo per il ritiro.

Il retroscena

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Come riportato da Radio Bruno, nonostante la tanta concorrenza, il classe 2005 non ha avuto dubbi nello scegliere la Fiorentina. Ciò che ha spinto Viery a scegliere il club viola è la forte un'identità che la Fiorentina continua ad avere nonostante la deludente stagione appena giunta al termine. Per questo la scelta è stata estremamente facile, considerando che Viery vede la Fiorentina come un top club.

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