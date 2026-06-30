Radio Bruno: “Viery, nessun dubbio sulla Fiorentina. Cosa lo ha portato in viola”

Questa mattina il nuovo difensore della Fiorentina, Viery , è arrivato in Italia. Dopo aver sostenuto la prima parte delle visite mediche al Viola Park, il giocatore si è spostato a Villa Donatello. Successivamente volerà di nuovo in Brasile per questioni burocratiche prima di tornare in tempo per il ritiro.

Il retroscena

Come riportato da Radio Bruno, nonostante la tanta concorrenza, il classe 2005 non ha avuto dubbi nello scegliere la Fiorentina. Ciò che ha spinto Viery a scegliere il club viola è la forte un'identità che la Fiorentina continua ad avere nonostante la deludente stagione appena giunta al termine. Per questo la scelta è stata estremamente facile, considerando che Viery vede la Fiorentina come un top club.