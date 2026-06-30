Alessandro Bocci, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di alcune situazioni di mercato in casa Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Non prendi Mandas se vuoi puntare su Martinelli. Cosa farei con Gudmundsson”
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Bocci: “Non prendi Mandas se vuoi puntare su Martinelli. Cosa farei con Gudmundsson”
Il commento del giornalista Alessandro Bocci su alcuni temi caldi in casa Fiorentina
È un acquisto nella linea di Paratici, ma aspetto ad esaltarmi. Se si spende 17 milioni per un difensore considerando la priorità su altri ruoli, presumo ci sia la disponibilità per ingaggiare almeno due esterni alti e bassi. Ci sono un paio di casi più complicati tipo quello di Sohm, ma magari Grosso lo vuole vedere. Non penso che sia il giocatore visto a Firenze. Richardson qui non ha mai mostrato niente, sarà difficile trovare una squadra. È difficile fare un tesoretto: o la Fiorentina decide di sacrificare Fagioli, altrimenti Gudmundsson è l'unico che può portare soldi. Se fossi Paratici non lo darei in Italia, prima di farlo lo provo mezz'ala.
Centrocampo—
Penso a una squadra più fisica, in linea con i calcio europeo di oggi. Noi a centrocampo patiamo. Sono curioso di capire le idee di Grosso, che tipo di centrocampista vuole. Fagioli è un giocatore forte, ma nel 4-3-3 Grosso ha bisogno di uno più fisico. Fagioli quest'anno ha perso qualche pallone fisicamente.
Portiere—
Che senso ha spendere 15 milioni per Mandas se l'anno prossimo vuoi puntare su Martinelli. La strategia della Fiorentina credo sia quella di dare a Martinelli un'altra stagione per fare esperienza. Falcone?Con 4-5 milioni lo prendo. Lui è una possibilità, così come qualche esubero. Va bene abbassare il monte ingaggi, ma non si può ridurre la competitività.
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