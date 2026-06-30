Galli: “Gudmundsson non va svenduto, Liberali ha doti da Berardi”

Antognoni? "Non sta mancando di rispetto ai tifosi. Lui va ad ogni evento dei tifosi, lui è sempre legato alla tifoseria. Se non vuole avere a che fare con questa proprietà, si rispetti la sua volontà e basta. Se dieci tifosi lo invitassero a brindare per il centenario lui ci andrebbe. A me è arrivata l’email d’invito, stamani. Per i novant’anni della Fiorentina c’eravamo tutti, qualcuno dovrebbe pensarci e capirlo. Penso di andarci al centenario, anche se non ho avuto rapporti con la famiglia Commisso né con l’attuale dirigenza".