Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Galli: “Gudmundsson non va svenduto, Liberali ha doti da Berardi”

news viola

Galli: “Gudmundsson non va svenduto, Liberali ha doti da Berardi”

Giovanni Galli
"Su Gudmundsson valuterà Grosso. Se poi si decidesse di venderlo me lo farei pagare bene. Svenderlo no. Liberali ha grande qualità"
Redazione VN

L'ex viola Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio sulle vicende di casa Fiorentina:

Gudmundsson? "Non va svenduto, 20 milioni mi sembrano pochi. Gudmundsson può essere venduto, ma vale di più. Poi, magari, con Grosso può ritrovarsi. Non si possono mandare via tutti. Valuterà Grosso. Se poi si decidesse di venderlo me lo farei pagare bene. Svenderlo no".

Liberali? "Ha grande qualità, ci vedo delle doti alla Berardi, che Grosso ha fatto bene giocando da esterno ma che nasceva trequartista. Liberali mi piace molto".

Antognoni? "Non sta mancando di rispetto ai tifosi. Lui va ad ogni evento dei tifosi, lui è sempre legato alla tifoseria. Se non vuole avere a che fare con questa proprietà, si rispetti la sua volontà e basta. Se dieci tifosi lo invitassero a brindare per il centenario lui ci andrebbe. A me è arrivata l’email d’invito, stamani. Per i novant’anni della Fiorentina c’eravamo tutti, qualcuno dovrebbe pensarci e capirlo. Penso di andarci al centenario, anche se non ho avuto rapporti con la famiglia Commisso né con l’attuale dirigenza".

Leggi anche
Scanagatta: “Viery sembra un buon acquisto. Paratici coraggioso sul mercato”
Segui “A pranzo con il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA