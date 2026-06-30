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Scanagatta: “Viery sembra un buon acquisto. Paratici coraggioso sul mercato”

Scanagatta: “Viery sembra un buon acquisto. Paratici coraggioso sul mercato” - immagine 1
Il parere dell'esperto di Tennis Ubaldo Scanagatta sul recente acquisto dei Viery da parte della Fiorentina
Redazione VN

Direttamente da Wimbledon, il giornalista Ubaldo Scanagatta ha parlato al "Pentasport" di Radio Bruno del recente acquisto di Viery da parte della Fiorentina:

Mi fa molto piacere che Paratici oltre ad essere appassionato di Tennis, abbia anche un portafoglio molto ampio. Temevo che prima di acquistare avesse l'obbligo societario di vendere gli esuberi che ci sono in rosa e invece lui si è mosso con grande coraggio sorprendendomi positivamente e avrà sorpreso anche tutti i tifosi dopo anni di sofferenza. Viery sembra essere un buon acquisto e sicuramente chiederò ai miei colleghi brasiliani cosa ne pensano.

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