Cosentino, procuratore, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole sulla Fiorentina e sulla situazione di Beltran:
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Cosentino su Beltran: “Non ha mai trovato una posizione. Fu una scelta sbagliata”
Cosentino ha commentato la situazione degli ultimi anni della Fiorentina
Il problema della Fiorentina è che in questi ultimi anni ha avuto delle grosse difficoltà calcisticamente parlando. Deve esserci un cambiamento mentalmente, cosa si vuole fare? Una grande squadra? Sta tutto qui. Per vincere c'è bisogno di grandi calciatori.
Beltran—
È difficile dare una spiegazione. Penso che non abbia mai trovato una posizione in campo adatta. L'ambientamento è difficile e non tutti i giocatori sono adatti per certe squadre. In quel momento è stata una scelta sbagliata.
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