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Monti: “Devi investire sui giovani. Con Italiano l’ultimo calcio visto a Firenze”

Monti: “Devi investire sui giovani. Con Italiano l’ultimo calcio visto a Firenze” - immagine 1
Se vuoi fare qualcosa adesso vinci con la qualità, devi investire sui giovani
Redazione VN

Gianfranco Monti ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole sul momento della Fiorentina:

Sono curioso di vedere come un direttore sportivo del livello di Paratici possa costruire una squadra che è rivoluzionata anche nel settore giovanile. Se vuoi fare qualcosa adesso vinci con la qualità, devi investire sui giovani. L'ultima situazione bella a livello calcistico si è vista con Italiano.

Fair play finanziario

—  

Preferisco non commentare. La multa non riguarda la nuova gestione. Mi sembra strano che non lo sapessero.

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