Gianfranco Monti ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole sul momento della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Devi investire sui giovani. Con Italiano l’ultimo calcio visto a Firenze”
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Monti: “Devi investire sui giovani. Con Italiano l’ultimo calcio visto a Firenze”
Se vuoi fare qualcosa adesso vinci con la qualità, devi investire sui giovani
Sono curioso di vedere come un direttore sportivo del livello di Paratici possa costruire una squadra che è rivoluzionata anche nel settore giovanile. Se vuoi fare qualcosa adesso vinci con la qualità, devi investire sui giovani. L'ultima situazione bella a livello calcistico si è vista con Italiano.
Fair play finanziario—
Preferisco non commentare. La multa non riguarda la nuova gestione. Mi sembra strano che non lo sapessero.
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