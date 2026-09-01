Riccardo Galli analizza la nuova Fiorentina: tanti volti nuovi per Grosso e dubbi in attacco dopo l’addio di Kean.
Riccardo Galli, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha analizzato la profonda trasformazione della Fiorentina dopo una sessione di mercato caratterizzata da numerosi cambiamenti. Per il giornalista, la squadra è stata rivoluzionata sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo e adesso spetterà a Fabio Grosso lavorare sui tanti volti nuovi.
"Quest'anno la Fiorentina ha voluto rivoluzionare tutto ciò che era finito a maggio. È un'altra Fiorentina in tutti i sensi: qualitativamente e quantitativamente. Ci sono tanti volti nuovi, adesso deve essere bravo Grosso"
La formazione che scenderà in campo sabato, secondo il giornalista, non deve essere considerata necessariamente quella definitiva: "Sabato nascerà una prima Fiorentina ma questo non significa che quella sarà la base: ci sono così tanti volti nuovi che anche l'allenatore deve scoprirli".
L'attacco e il confronto con KeanGalli si è soffermato anche sul reparto offensivo e, in particolare, sulla gerarchia degli attaccanti. "La mia sensazione è che la gerarchia abbia un gap inferiore rispetto a quella con Kean, ma credo che la prima scelta sia Beto".
Pellegrino rappresenta invece uno degli investimenti voluti da Paratici: "Pellegrino è arrivato perché Paratici lo voleva e lo ha ottenuto. Ma il vuoto lasciato da Kean è troppo grande".
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