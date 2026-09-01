Riccardo Galli, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha analizzato la profonda trasformazione della Fiorentina dopo una sessione di mercato caratterizzata da numerosi cambiamenti. Per il giornalista, la squadra è stata rivoluzionata sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo e adesso spetterà a Fabio Grosso lavorare sui tanti volti nuovi.

"Quest'anno la Fiorentina ha voluto rivoluzionare tutto ciò che era finito a maggio. È un'altra Fiorentina in tutti i sensi: qualitativamente e quantitativamente. Ci sono tanti volti nuovi, adesso deve essere bravo Grosso"

La formazione che scenderà in campo sabato, secondo il giornalista, non deve essere considerata necessariamente quella definitiva: "Sabato nascerà una prima Fiorentina ma questo non significa che quella sarà la base: ci sono così tanti volti nuovi che anche l'allenatore deve scoprirli".

L'attacco e il confronto con Kean

Galli si è soffermato anche sule, in particolare, sulla gerarchia degli attaccanti. "La mia sensazione è che la gerarchia abbia un gap inferiore rispetto a quella con Kean, ma credo che la prima scelta sia Beto".

Pellegrino rappresenta invece uno degli investimenti voluti da Paratici: "Pellegrino è arrivato perché Paratici lo voleva e lo ha ottenuto. Ma il vuoto lasciato da Kean è troppo grande".