Il giornalista Riccardo Galli ha commentato le ultime vicende di casa viola. Ecco le sue parole al Pentasport di Radio Bruno:

"C'è una grande confusione creata dagli ultimi risultati, una situazione che ha acceso su Fiorentina-Torino una tensione tale da farci tornare indietro nel tempo. Il mercato, da quando si è aperto il caso Kean, ha inevitabilmente intaccato quella tranquillità che si era faticosamente creata attorno a una buona Fiorentina. Grosso deve iniziare a fare le cose in modo migliore rispetto a quanto mostrato fino a questo momento. Soltanto qualche giorno prima della gara contro la Roma sembrava tutto perfetto, mentre ora è completamente cambiato il mondo; tuttavia, il presente e il futuro della Fiorentina non possono essere questi, altrimenti la situazione sarebbe drammatica".

"Il rebus centravanti: dal sogno Zirkzee al cortocircuito Beto"

"In questo momento in tanti stanno facendo le dovute valutazioni per capire se Kean possa valere davvero Beto. Sul fronte Gudmundsson, invece, sono decisamente più scettico. La Fiorentina avrebbe voluto Zirkzee, ma l'olandese ha caratteristiche nettamente diverse da Kean: è stato proprio questo aspetto a creare un vero e proprio cortocircuito in tutti i settori viola, facendo ritrovare la Fiorentina senza un reale e idoneo sostituto di Kean".

"Il ricordo del Centenario e il pensiero per Borgonovo"

"Per quanto riguarda la festa del Centenario, devo dire che la Fiorentina ha saputo organizzare un raduno di ex calciatori viola davvero molto bello ed emozionante. Tuttavia, da parte mia, avrei voluto vedere all'interno delle celebrazioni uno spazio dedicato anche al ricordo di Stefano Borgonovo".