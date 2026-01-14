Poesio: “Inizia l’era Paratici, ma la Fiorentina deve colmare lacune evidenti”

Il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio ha detto la sua sul momento della Fiorentina. Ecco le sue parole a Radio Bruno:
Inizia l'era Paratici. Speriamo che questo annuncio metta la parola fine a questo capitolo e che si possa iniziare un nuovo percorso con una nuova Fiorentina. La rivoluzione, per quanto possibile, sta avvenendo già adesso. A gennaio non puoi puntare su operazioni troppo onerose visto anche quanto speso in estate; per la Fiorentina si è aperta la strada con la Premier e sappiamo che, chi arriva da lì, ha una condizione fisica e un ritmo superiore a quello della Serie A. Se vuoi cambiare modulo due esterni non bastano, visto lo spostamento di Gudmundsson te ne servirebbe almeno un altro. Parisi è un giocatore adattato che quando arriva negli ultimi 20 metri pecca di lucidità. Quella degli esterni è una lacuna inspiegabile, ma non dobbiamo ridurre tutto a questo. I problemi della Fiorentina sono stati e sono molti e uno su tutti è la difesa. La partita di domenica sarà un'altra prova importante.
Mi aspetto un giocatore che guidi il reparto. Pongracic e Comuzzo ad ora sono la scelta migliore per una difesa a 4, ma sono due marcatori. Alla Fiorentina manca il giocatore che diriga il reparto, e quello è un ruolo fondamentale come il regista a centrocampo. In quella zona di campo mi aspetto un giocatore con queste caratteristiche. Bijolcome nome mi piace, conosce il campionato e ha queste caratteristiche.
Ho considerato incomprensibile la cessione di Kayode. In Fortini non vedo quel qualcosa in più come Kayode ma si è dimostrato un giocatore utile, poi ovviamente dipende dalla cifra che ti offrono. In caso di cessione dovresti trovare un sostituto e non avrebbe molto senso.
Vincere la Conference non so a cosa potrebbe portare. Per essere sereni e concentrarsi sulla Conference dovresti mettere a segno almeno 5 vittorie consecutive. Per ora dobbiamo restare cauti. La Fiorentina sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua storia.
