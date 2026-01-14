Bonora: “La Fiorentina deve ripartire dalle piccole cose, Vanoli merita fiducia”

L' ex cestista del Bologna ma tifoso viola, Davide Bonora, è intervenuto ai microfoni del Pentasport.
Per me è sempre stata una sfida particolare. Nell'ultimo anno i bolognesi hanno goduto di più ma adesso dobbiamo solo pensare a toglierci da questa situazione portando a casa almeno un punto. Come ho iniziato a tifare Fiorentina? Ero molto piccolo, mi piaceva la maglia viola e in più andavo spesso contro mio fratello che è super tifoso del Bologna. Mi innamorai della Fiorentina che perse lo Scudetto all'ultima giornata. Sono sempre stato tra gli estimatori di Italiano, a Bologna sta facendo un ottimo lavoro e devo fargli i complimenti; sta diventando un allenatore di livello importante. Non avrei mai pensato che potessimo ritrovarci così in basso nella classifica. Non condividevo alcune idee prese ad inizio stagione, tipo il rinunciare totalmente agli esterni. Quella della Fiorentina è una situazione complicata, la Fiorentina deve ricompattarsi e ripartire dalle piccole cose. Nelle ultime partite abbiamo visto qualche segnale, abbiamo raccolto punti in partite molto difficile. Dobbiamo dare fiducia anche al mister che sta riuscendo a ricompattare tutto l'ambiente.
