Massimo Sandrelli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi sul momento viola e l'arrivo di Fabio Paratici nella dirigenza viola. Le sue dichiarazioni:
Sandrelli: “La Fiorentina adesso è squadra. Non sarà facile, devi trovare stabilità”
Le parole di Massimo Sandrelli intervenuto al Pentasport di Radio Bruno.
Adesso c'è un senso di squadra, di gruppo, di grinta; qualcosa di diverso c'è. L'unico problema è che la Fiorentina continua a prendere gol. Ormai sono diverse le partite in cui la Fiorentina è in vantaggio e arrivati sul finale di gara, se ti va bene, torni a casa con un punto. Dopo essere partito molto male adesso fai fatica a recuperare il passo degli altri. Vanoli ci ha messo un bel po' a trovare una quadra, e purtroppo i punti persi non li riguadagni. Non sarà facile, devi dare stabilità alla tua partita portando in fondo una vittoria che hai ormai in pugno. Paratici entra come direttore sportivo, quindi Goretti torna alla guida dell'area tecnica. Quello che interessa a me però, è capire chi comanda e fa il mercato.
