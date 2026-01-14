Pino Vitale al Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto parlando della Fiorentina:
Vitale duro: “Per il bene della Fiorentina mi auguro che Commisso venda”
Pino Vitale duro nel suo intervento al Pentasport: "COmmisso deve vendere, ci hanno fatto vedere quanto valgono"
Paratici è un professionista, sono molto contento del suo arrivo. Solomon si è presentato bene, Harrison è forte fisicamente e dotato di un grande sinistro. Io però sono dell'idea che la Fiorentina si sarebbe salvata anche senza fare mercato. La rosa della Fiorentina vale molto di più di quello che ha dato. Ovviamente siamo tutti consapevoli che ci manca un centrale difensivo, un regista e degli esterni. Brescianini è un buon giocatore, adesso però manca un'incontrista che recuperi palloni in mezzo al campo. La Fiorentina è una squadra di prima fascia, e questo lo certifica la storia della squadra. Puntare alla Conference? Facciamo una cosa alla volta, prima rialziamoci in classifica. La cosa che mi auguro è che Commisso a fine stagione venda la Fiorentina, questi signori ci hanno fatto vedere quello che valgono ed è quello che serve per un grande futuro di Firenze e della Fiorentina.
Fagioli e Kean—
Ho sempre detto che la salvezza della Fiorentina passa da Fagioli e Gudmundsson e, non a caso, da quando giocano loro la squadra sta rendendo meglio. Kean? Non sta ripetendo l'annata passata, ma la Fiorentina dipende da questo giocatore.
