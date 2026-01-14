Durante il Pentasport di Radio Bruno, Giancarlo Monti ha fatto il suo intervento soffermandosi sull'arrivo di Fabio Paratici all'interno della dirigenza viola.
Monti: “Qualcosa è cambiato. Con i giusti acquisti puoi salvarti ma non solo”
Sono contento per l'arrivo di Pratici, ma lo avevo già detto. Credo che, in quanto visto nelle ultime partite, ci sia anche il suo zampino; sembra che nella testa dei giocatori si sia sbloccato qualcosa. La Fiorentina adesso si trova a fare un altro tipo di campionato anche se i punti rimangono quelli che sono. Il nostro campionato, purtroppo, è iniziato con la partita con la Cremonese e adesso devi fare un girone di ritorno che ti faccia uscire da questa melma. L'arrivo di Paratici è un motivo per salvarsi, perché adesso vedo un futuro lo vedo più roseo c he verrà ridisegnato. Non mi sarei mai immaginato l'arrivo di un dirigente di questo calibro alla Fiorentina, adesso devi uscire da questa situazione per poi voltare pagina. Visto il mercato che sta facendo la Fiorentina, credo che le idee siano chiare: con l'arrivo di un paio di giocatori potresti puntare a salvarti e a non buttare via del tutto la Conference.
Il mercato—
Sicuramente servirà un acquisto in difesa, ma il gioco del calcio ci racconta che il reparto più importante è il centrocampo e il Napoli ne è un esempio. Per quanto mi riguarda serve un grande centrocampista e un difensore.
Il Bologna—
Italiano mi è sempre piaciuto, giocheremo contro una squadra guidata da un bravissimo allenatore. Sarà una partita difficile ma anche uno step importante. Se riesci a passare indenne anche il Bologna allora si aprono le porte per un altro campionato. Tra Lazio, Milan e Bologna speravo di guadagnare 4 punti, adesso l'obiettivo può essere uscire da questo trittico con 5 punti. Fino a qualche settimana fa avrei firmato per un pareggio, adesso invece, per quanto visto nelle ultime uscite, te la puoi giocare. Credo che anche il Bologna avrebbe preferito incontrare un'altra squadra al posto della Fiorentina.
