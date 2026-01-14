Viola News
Marchini: “Squadra nuova e motivata, ma il centrocampo chiede rinforzi”

Le parole di Giampaolo Marchini ai microfoni di Radio Bruno sull'arrivo di Paratici e la sfida di Bologna
Giampaolo Marchini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno

Senza la vittoria con la Cremonese sarebbe stato difficile fare le prestazioni che abbiamo visto con Lazio e Milan. Paratici da uomo in ombra è diventato l'uomo della Fiorentina. L'ufficialità mette a tacere un po' di voci che stavano iniziando a circolare. Poi dobbiamo anche dare a Vanoli quel che è di Vanoli; le critiche mi sono sembrate eccessive, era chiaro che ci volesse tempo per inquadrare bene la situazione. Da quando è arrivato a Firenze ha fatto anche scelte coraggiose, giuste o sbagliate che siano. Adesso in campo vediamo una squadra che lotta, che sa stare in campo e che sta iniziando ad avere una sua fisionomia. In questo momento ti serve un colpo a centrocampo, la mediana è il reparto che in questo momento soffre maggiormente. Ho molta fiducia in Brescianini, ma numericamente c'è bisogno di un'aggiunta.

La sfida col Bologna

La Fiorentina deve uscire dallo stadio con dei punti in tasca. In questo momento non c'è spazio per altro se non essere concentrati sull'obiettivo. Io inizio cautamente a fidarmi della Fiorentina, stiamo iniziando a trovare la nostra identità. E' una situazione ben diversa; un mese fa eravamo sicuri di vedere una prestazione deludente adesso invece sono convinto di vedere una buona partita.

