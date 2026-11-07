Ernesto Poesio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime in casa Fiorentina

Redazione VN
FIORENTINA VS ATALANTA

VIDEO - Vanoli: "L'anno scorso troppi punti buttati. Ora stiamo bene"

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Ernesto Poesio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

Arrivare alla sosta con una vittoria contro la Juventus potrebbe cambiare non poco le cose. Le cinque sostituzioni nel calcio moderno fanno tantissimo la differenza, la possibilità di incidere è tanta. Fagioli-Oulai? La logica di Vanoli direbbe Fagioli, ma il campo dice Oulai. Fare a meno dell'ex Juve contro la sua ex squadra, dopo averlo protetto davanti a tutti, non sarà facile, nonostante mi sia arrivata la notizia che l'ivoriano è in vantaggio per il posto da titolare. È un centrocampo che ancora non ha preso una sua direzione ben definita, è un grande problema della Fiorentina. Vanoli ruota molto i suoi uomini, non ci vedo niente di strano.
Oulai Fagioli grafica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti