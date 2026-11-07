L'analisi di Raffaele Palladino al termine della gara vinta contro il Parma

Redazione VN
FIORENTINA VS ATALANTA

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L'allenatore del Bologna, Raffaele Palladino, al termine della partita vinta contro il Parma, ha parlato così ai microfoni di Dazn, ricordando, come spesso accade durante le sue interviste, il lavoro svolto anche durante l'esperienza alla Fiorentina:

Ho scelto Bologna perchè la società mi ha voluto a tutti i costi e mi ha presentato un progetto duraturo, questo è il mio lavoro e cerco di svolgerlo al meglio delle mie possibilità, come ho fatto a Bergamo, Firenze e Monza. Ringrazio i nostri tifosi ma non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo crescere e lavorare ancora tanto.

Poi sugli episodi che hanno inciso sulla partita

Non mi piace parlare di arbitri, posso solo dire che dall’incontro che abbiamo avuto con Orsato è emersa una linea che non è quella di oggi, mi sembra essere tornato all’anno scorso.
Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27

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