L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così in vista della gara contro il Como: (QUI LA CONFERENZA STAMPA)
Pioli a Sky: “Kean si sblocca a fine ottobre? A saperlo stavo più tranquillo”
L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato così a Sky Sport in vista della gara di campionato contro il Como
La testa è l'aspetto più importante, contro il Napoli non siamo stati impattanti come volevamo a inizio partita e abbiamo lavorato per trovare soluzioni. Voler vincere la prima partita deve essere, nella nostra testa, una priorità. Continuo a ripetere ai ragazzi che il lavoro della settimana è molto positivo, prima o poi raccoglieremo i frutti. Spero più prima che poi.
Sugli attaccanti ancora a secco—
Come si aiutano? Con un gioco più offensivo. Abbiamo creato poco in queste prime tre gare, anche se Moise un paio di occasioni clamorose le ha avute. Ci serve stare di più nella metà campo avversaria. Abbiamo lavorato su questo. Kean si sblocca a fine ottobre? A saperlo prima stavo più tranquillo! Secondo me dividere la squadra in reparti e dare le colpe al reparto è sbagliato, serve attaccare tutti insieme e muovere meglio la palla. Una volta fatto, gli attaccanti saranno più facilitati.
Sul Como—
Sono una squadra evoluta dal punto di vista tattico, hanno un ottimo allenatore. Hanno creato difficoltà a tutti perché sanno aggredire e palleggiare. Dobbiamo giocare con fiducia, noi guardiamo una partita alla volta.
