Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso duro: “Pioli, rimane poco tempo. Le idee ci sono ma non si vedono”
news viola
Amoruso duro: “Pioli, rimane poco tempo. Le idee ci sono ma non si vedono”
L'opinione di Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla Fiorentina di Pioli
Come succedeva all'Atalanta con Gasperini, Pioli ha dichiarato di voler alzare il baricentro per poi difendere con tanti duelli individuali. Certo che alla Fiorentina manca molto il pressing angosciante dei bergamaschi, però l'intenzione è quella. Per ora in campo non ho visto questa cosa, ho visto poca copertura in difesa, niente raddoppi in fase difensiva e tanti errori. Ci auguriamo che possano svanire il prima possibile, ma il tempo sta finendo. La difesa deve difendere, okay l'impostazione etc, ma l'obiettivo primario è quello. Si possono abbassare i quinti o un centrocampista per impostare. Como? Giocheremo con i tre dietro, poi durante la partita dovremo scivolare in base ai movimenti degli avversari. Credo che giocheremo con Kean e Piccoli, con Fazzini da mezz'ala.
© RIPRODUZIONE RISERVATA