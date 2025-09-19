Benedetto Ferrara, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara: “Gud e Fagioli, troppa difficoltà. Nicolussi? È un vero regista”
news viola
Ferrara: “Gud e Fagioli, troppa difficoltà. Nicolussi? È un vero regista”
L'opinione di Benedetto Ferrara, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, su Fiorentina-Como di domenica
Kean non si arrende a un po' di febbre, non sarebbe un vero rapper. La Fiorentina è partita un po' come l'anno scorso, sembra di avere gli stessi problemi. Fondamentalmente la svolta ci fu con la Lazio, quando Palladino decise di cambiare da tre a quattro. Non serve essere drammatici in questo periodo, anche se con il Napoli perdere in quel modo non ci sta. Como? È una situazione nuova, sono ricchissimi ma rimangono una piccola città. La Fiorentina è una società più strutturata, serve una vittoria per i tifosi e per l'anima della squadra. Se non dovesse arrivare una vittoria, ogni settimana sarebbe decisiva. Spero che da domenica azzecchi la Fiorentina e ci mostri qual è la sua Fiorentina. Gudmundsson? Quando i tuoi giocatori di fantasia non funzionano, è un problema. Sia lui che Fagioli non sono ancora partiti. L'ex Genoa è importantissimo per la Fiorentina, sarebbe un bene recuperarlo al massimo. Nicolussi? Sono stato felice del suo acquisto, è un regista come si deve. Con il Napoli non ha fatto cose strabilianti, ma era lì nel suo ruolo a farsi vedere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA