La Fiorentina domenica sfiderà il Como di Cesc Fabregas. Il tecnico in sala stampa ha risposto proprio a Stefano Pioli, che aveva sottolineato la differenza di strategie tra i viola ed i lariani. Le parole dell'ex giocatore dell'Arsenal:
Fabregas risponde a Pioli: "Gli italiani? Spiegato male. Loro sono forti"
Cesc Fabregas chiarisce il concetto sui giocatori italiani, espresso anche da Pioli in sala stampa
"Sì, lo so, magari perché non so l'italiano. Io parlo di talento giovane, non in generale. Lui è l'allenatore della Fiorentina, una delle 6-7 più forti d'Italia. Io parlavo di Serie B e C, di poter portare qua gente giovane. Kean è un attaccante da 50 milioni, Fagioli giocava alla Juventus. Io volevo dire un altro messaggio. Io parlavo di talenti italiani della Primavera: sono preparati ad andare in Serie A? Per il nostro gioco io non li ho trovati. Speriamo che il Como continui a crescere e diventi una squadra molto forte in futuro. I giocatori italiani della Fiorentina sono molto forti e sono già affermati, esperti. Io parlavo di 20-23 anni"
