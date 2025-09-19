Viola News
Ag. Kospo/2: “Il Barcellona non voleva cederlo. Dzeko è stato cruciale”

Per Eman Kospo, Edin Dzeko rappresenta una leggenda vivente. L'attaccante ha avuto un ruolo chiave
Eman Kospo ha lasciato il Barcellona per sbarcare a Firenze. Il difensore classe 2007 ha fatto una scelta importante, raccontata dal suo agente. Queste le dichiarazioni di Nusret Jashari ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

"Eman aveva un altro anno di contratto al Barcellona. Ma per me lui doveva trasferirsi in Italia. Per un difensore andare in Italia è come iscriversi all'università, lo dissi anche alla famiglia. Lui è già bravo per quanto riguarda la fase offensiva, ma in Italia può diventare un difensore ancor più completo. Il Barcellona non voleva lasciarlo partire. Anche dopo le visite mediche abbiamo dovuto attendere un giorno per il transfer. Alla fine hanno ceduto, ed abbiamo firmato per la Fiorentina"

L'impatto: "Appena arrivati al Viola Park abbiamo incontrato Dzeko. Per Emil e la sua famiglia ha voluto dire molto. Edin è un simbolo per tutta la Bosnia, come persona e sul campo. Il suo ruolo è stato cruciale, e lo ha accompagnato in sede allla firma. La Fiorentina sta rispettando le aspettative. Pioli lo ha valutato in ritiro, come ci avevano detto, ed Eman ha fatto bene. A quel punto Pioli lo ha tenuto in gruppo. Si allenerà con con la prima squadra, e nel week-end giocherà con la Primavera."

