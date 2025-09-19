Eman Kospo non ha ancora esordito in prima squadra con la Fiorentina, ma c'è molta attesa attorno al ragazzo. Il suo agente, Nusret Jashari ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Le sue parole:
Ag. Kospo: “C’era anche l’Atalanta su Eman. Goretti ci ha convinto con un gesto”
"La Fiorentina seguiva il ragazzo da tempo, ma i contatti sono iniziati il 2 di aprile. Ricordo la data perchè stavo guardando una gara di Youth League, dove Kospo era titolare. A vederlo c'era un oesservatore della Fiorentina. Loro non sapevano che io seguissi il ragazzo. Poi mi hanno chiamato ed è iniziata la trattativa. Abbiamo visitato il Viola Park, una struttura pazzesca che ha influito nella scelta. L'Atalanta seguiva Eman, ma Goretti ha fatto un gesto importante per noi"
L'aneddoto: "Quando venimmo a Firenze lui (Goretti), era in Francia. Tornò tardi, verso le 23. Nonostante questo chiese di incontrare la famiglia, e si presentò, nonostante l'ora. Fu un bel gesto, e conosceva bene Kospo. Li abiamo capito che la Fiorentina lo voleva ad ogni costo"
