Ag. Kospo: “C’era anche l’Atalanta su Eman. Goretti ci ha convinto con un gesto”

"La Fiorentina seguiva il ragazzo da tempo, ma i contatti sono iniziati il 2 di aprile. Ricordo la data perchè stavo guardando una gara di Youth League, dove Kospo era titolare. A vederlo c'era un oesservatore della Fiorentina. Loro non sapevano che io seguissi il ragazzo. Poi mi hanno chiamato ed è iniziata la trattativa. Abbiamo visitato il Viola Park, una struttura pazzesca che ha influito nella scelta. L'Atalanta seguiva Eman, ma Goretti ha fatto un gesto importante per noi"