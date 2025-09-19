Bardazzi: “Pioli deve trovare un’identità. L’asticella è più alta quest’anno”

"La sfida è trovare un'identità, dopo che si sono cambiati tre moduli. Se si è scelto la via delle due punte è bene perseguirla. C'è una sfida di identità, dato che la Fiorentina spende tanto di stipendi e sui cartellini. La difesa fino ad ora ha un po' ballato, e Nico Paz sarà un bel banco di prova. Pioli si è guadagnato il credito negli anni, ma va ricordato che anche lo scorso anno eravamo partiti male. Ora bisogna capire come reagisce lo spogliatoio, la gente se lo aspetta. Mandare via l'allenatore ora non avrebbe senso, visto il triennale. L'ingresso di Nicolussi aiuta, e soprattutto voglio capire la questione Piccoli. L'asticella quest'anno è alta, visto che economicamente sono stati spesi dei soldi. Bisogna fare scelte rischiose, avere una identità, questo mi aspetto da Pioli. La Fiorentina di Montella per esempio, fu un azzardo clamoroso, giocare in Italia senza mediano. Ma era uno spettacolo incredibile. Pioli sa che la Fiorentina deve vincere"