Carlos Freitas, dirigente anche ex Fiorentina, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno.
Freitas: “Ecco il calcio che vuole Pioli. Ci vuole tempo per le idee”
"Ci stanno le difficoltà. L'arrivo di un nuovo allenatore coincide con l'arrivo di nuove idee. L'adattamento ai nuovi concetti mi auguro che sia di successo. Il modulo non è la cosa più importante, i principi si. In Europa quest'anno le squadre difendono in un modo e attaccano in un altro. Pioli lavora molto su un gioco posizionale, di occupazione di spazi, a prescindere del modulo. Uno dei movimenti più in crescita in questo momento a livello calcistico è il nord Europa, così come il Giappone. Ma la gente vuole sicurezza, e questa è rappresentata da giocatori di 35-36 anni. Certamente possono incidere i giocatori di esperienza, ma è dura incidere nel calcio moderno. Il Como è molto aggressivo sui talenti europei del 2009. Le cose cambiano, ed il calcio di oggi ti porta ad avere certe caratteristiche fisiche e nei duelli."
