Brovarone: “Fagioli va aiutato a centrocampo. Pioli deve essere un fattore”

"Io non credo che per la società o la squadra, questa gara sia un bivio. L'inizio è stato stentato, questo è certo. Il Como è una squadra vibrante, piena di positività, e anche loro non sono partiti benissimo, anche se li ho visti bene contro il Genoa. Non sarà semplice, su di loro ci sono aspettative alte, visti gli investimenti. La Fiorentina non può permettersi di andare a questa andatura, mail gruppo lo sa bene. Questa è una rosa di grossi personaggi, non di mele marce. La guida tecnica fa la differenza, e due mesi sono tanti di lavoro. In questo calcio che va velocissimo serve stare al passo, basta vedere proprio il Como. Pioli deve risolvere il problema Fagioli, che è troppo poco supportato. Se lo metti nel Napoli ti sembra un grande giocatore. Il nostro centrocampo è molto particolare. Fazzini-Nicolussi-Fagioli mi piace, ma ci deve essere movimento. Sohm è un giocatore di spinta, anche se pure in mediana può dire la sua a livello tattico. Quando questa squadra tornerà ad essere in condizione fisicamente torneranno gli automatismi."