L’ex Fiorentina Massimo Orlando ha commentato a Lady Radio il momento della squadra guidata da Vanoli. Secondo l’ex centrocampista, la Fiorentina ha mostrato segnali positivi nelle ultime gare, ma la lotta in campionato resterà intensa:
Orlando: “Gosens è un passo avanti, Dragusin sarebbe un valore aggiunto”
Massimo Orlando analizza la Fiorentina: i progressi di Gosens, l’impatto potenziale di Dragusin e il lavoro di Vanoli sulle ultime gare.
Sarebbe stata dura da digerire se il Genoa avesse battuto il Milan. Il campionato insegna che squadre come il Genoa, solide e ben organizzate, non mollano mai, ma la Fiorentina sta attraversando un buon momento. Contro la Lazio Gosens ha mostrato subito qualità, come una diagonale nel primo tempo e il gol. L’assist di Fagioli di sinistro ricorda Pirlo, preciso e calibrato. Dopo tante difficoltà, sembra finalmente al top ed è un passo avanti per la squadra.
Il mercato—
Baldanzi alla Robbiati? Solo se accetta di fare panchina, perché non gioca alla Roma e a Firenze farebbe la panchina. Non credo sia il tipo di rinforzo di cui la Fiorentina ha bisogno. Per Dragusin, invece, parliamo di un difensore di qualità: ha avuto un infortunio e in Inghilterra non è facile inserirsi, ma al Genoa si era sempre distinto. Sarebbe un valore aggiunto.
Su Vanoli—
Quando è arrivato si è trovato davanti un ambiente complicato, ma ha accolto la sfida con entusiasmo. Alcune scelte iniziali e il modulo non erano ideali, ma nelle ultime gare sembra aver trovato la quadratura. I risultati positivi aiutano a creare serenità all’interno del gruppo.
