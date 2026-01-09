L'ex calciatore del Milan e attuale dg del Prato, Luca Saudati, ha parlato a 30° minuto su Italia 7. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Saudati: “Comuzzo? Gli errori fanno crescere. Brescianini e Milan, vi dico”
news viola
Saudati: “Comuzzo? Gli errori fanno crescere. Brescianini e Milan, vi dico”
Le parole dell'ex calciatore del Milan, Luca Saudati, sul momento della Fiorentina e la partita in programma contro i rossoneri
Cosa è successo alla Fiorentina dalla scorsa stagione a quella di adesso? Ora parlare dei viola è troppo facile. Sicuramente quando una squadra è in questa situazione di classifica, sono state fatte delle scelte sbagliate. Con Pioli l'intenzione era di dare vita ad un progetto molto lungo. Con l'arrivo di Vanoli mi auguro che le cose possano andare meglio e che si possa salvare.
LEGGI ANCHE
Sull'errore di Comuzzo e la crescita dei giovani—
Dipende molto dalle esigenze della piazza e dai progetti della società. Attraverso l'errore c'è anche la crescita dei giocatori. Bisogna saperli anche gestire. L'errore aiuta a crescere, ma bisogna anche saperlo accettare.
Su Brescianini—
Brescianini mi piace molto, è ancora settore giovanile del Milan. Ha fatto molto bene, ovunque è andato. E' cresciuto molto anche a Bergamo, pur giocando poco quest'anno. Ha caratteristiche importanti, fisicamente è forte e soprattutto sa fare gol.
Sul Milan—
Mi aspetto un Milan che giochi la sua partita. L'unica pecca che ha oggi è che non ha un centravanti. Sta adattando Leao in quel ruolo, ma non è nelle sue corde. Nonostante stia facendo bene a livello di numeri. Fullkrug? Bisogna dargli tempo per capire il campionato italiano, perché a livello tattico è complicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA