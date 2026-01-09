La Fiorentina ha già messo a segno i primi due colpi del mercato invernale: Solomon e l'acquisto del giorno Marco Brescianini. Però, secondo l'intermediario di mercato Giocondo Martorelli, il lavoro della dirigenza viola non è finito. Per Martorello servono giocatori nuovi per un progetto nuovo: le sue dichiarazioni.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Martorelli: “Brescianini e Solomon non bastano. Situazione Paratici? Non mi stupisce”
news viola
Martorelli: “Brescianini e Solomon non bastano. Situazione Paratici? Non mi stupisce”
Giocondo Martorelli analizza il mercato della Fiorentina: Brescianini promosso, ma servono altri innesti per il nuovo progetto viola.
La Fiorentina si è mossa subito sul mercato e deve continuare. Penso che alla Fiorentina devono arrivare ancora tanti giocatore per avere un ambiente nuovo per un progetto nuovo. C'è bisogno di giocatori che abbiano voglia di dimostrare. La squadra si sta ricompattando, Vanoli ha lavorato molto anche sull'aspetto fisico e credo che nelle prossime settimane i giocatori avranno una condizione fisica ottimale. Per me il rientro di Gosens è il terzo acquisto della Fiorentina. La quota salvezza non è lontana, ci sono tanti punti a disposizione e la Fiorentina ha tutte le carte in regola per raggiungere la salvezza.
Brescianini—
Brescianiniè un calciatore giovane, non dobbiamo scordarci che lo scorso anno era vicino al Napoli prima di approdare all'Atalanta. Quando un ragazzo ha attenzioni da allenatori come Conte e Gasperini dimostra già le sue qualità. E' la classica mezzala con corsa, inserimento ed è nell'età in cui un calciatore esprime la sua massima qualità calcistica. Lo ritengo un acquisto azzeccato; portare in una squadra che fino a poco tempo fa veniva definita "senza anima" giocatori con determinate caratteristiche mentali farà bene al gruppo.
La situazione Paratici—
Non è una situazione strana, in passato moltissimi dirigenti e direttori lavoravano per 3 squadre. Sicuramente lavorerà in sinergia con Goretti che riesce tranquillamente a portare avanti le trattative. Ma ripeto, la situazione di Paratici non mi sorprende.
© RIPRODUZIONE RISERVATA