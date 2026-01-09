Tiziano Crudeli, volto televisivo e grande tifoso del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in vista di Fiorentina-Milan. Le sue dichiarazioni:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Crudeli: “Il Milan non convince. Con le squadre che si chiudono va in difficoltà”
news viola
Crudeli: “Il Milan non convince. Con le squadre che si chiudono va in difficoltà”
L'analisi del Milan di Tiziano Crudeli ai microfoni del Pentasport
La partita contro il Genoa non ha convinto. La manovra rossonera si basa su tanti passaggi ma non c'è la velocità di manovra necessaria per sorprendere gli avversari. Il Milan va più in difficoltà contro le squadre medio-piccole che giocano chiudendosi piuttosto che con squadre che giocano a viso aperto. Leao centroavanti non è l'ideale per il gioco del Milan; lui ha bisogno di più spazio, quando gli spazi si restringono allora va in difficoltà. Bartesaghi è uno dei giocatori che si è messo in luce ultimamente, è un giocatore molto interessante. Per il potenziale che ha il Milan può lottare per lo scudetto ma deve migliorare sulla manovra di gioco. Fullkrug potrebbe essere la panacea del reparto offensivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA