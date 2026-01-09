Amoruso: “Troppa fragilità. Col Milan servono fame e carattere”

L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, è intervenuto ai microfoni del Pentasport si è soffermato sul pareggio dell'Olimpico
La Lazio nel primo tempo ha fatto molto meglio di noi, noi dopo un quarto d'ora ci siamo spaventati; inoltre il rigore per la Lazio c'era. Nel secondo tempo, però, ho visto una bella Fiorentina padrona del campo. La reazione dopo il gol subito è stata molto importante. Sul finale, dopo il gol del vantaggio, è tornata la solita Fiorentina; una squadra fragile. Zaccagni è di spalle, lo devi solo accompagnare; non puoi lasciargli un metro e permettergli di girarsi. E' un po' come successo al Genoa col Milan, per due minuti hai buttato via due punti. Brescianiniè arrivato, vedremo se arriverà anche un difensore. Per trovare l'innesco perfetto a gennaio devi tirare fuori tanti soldoni. C'è da capire in che posizione verrà utilizzato Brescianini; dopo le ultime prestazioni credo che il regista lo abbiamo trovato, ed è Fagioli. Ndour non riesce a fare il salto di qualità, con tutto il rispetto ma non ha mai giocato in campionati fisicamente e tatticamente forti; poi la situazione della Fiorentina non lo aiuta. Se Kean giocherà? Dipende come sta fisicamente. Contro la Lazio non l'ha mai vista, credo che metta su il muso troppo facilmente. Le partite sporche vanno giocare, non puoi pretendere di uscire dal campo pulito.
Baldanzi—
Vorrei capire se il suo lui arrivo implicherebbe una cessione di Gudmundsson. A gennaio è arrivato anche Solomon e quindi mi chiedo: Baldanzi dove lo metto? Questa operazione non la vedo di buon occhio. Se dietro dovesse esserci la cessione di Gud allora devi prendere tanti soldi da questa operazione. Gudmundsson nelle ultime partite sta dimostrando di avere qualità e probabilmente si è liberato del peso del processo, quando gioca lo vedi che è più libero.
La sfida col Milan—
Col Milan sarà una partita molto complicata. Verranno a Firenze per fare la partita e sfruttare gli errori della Fiorentina. Vanoli dovrà essere bravo a scegliere i giocatori, ci sarà tanto da correre. Anche il Milan ha le sue problematicità tipo la difesa; dovrai lavorare bene a livello fisico, tattico ma soprattutto mentale.
