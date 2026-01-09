Il giornalista Ubaldo Scanagatta, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato
Scanagatta: “Pulisic è il pericolo numero uno e noi in difesa siamo scarsi”
Meno male che il Genoa ha sbagliato il rigore, sia perché si sarebbe ulteriormente allontanato in classifica, sia perché una sconfitta del Milan lo avrebbe reso ancora più rabbioso. I rossoneri hanno giocato ieri sera e questo, per la Fiorentina, può rappresentare un piccolo vantaggio. Modrić è un campione straordinario: il Milan propone un calcio che non si basa su ritmi elevatissimi proprio perché è lui a dettare i tempi. È una squadra che gioca in modo più “posato”, anche se può contare su un elemento come Pulisic, dotato di un’intelligenza calcistica superiore. È un giocatore pericolosissimo, difficilissimo da marcare e, purtroppo, la Fiorentina in fase difensiva mostra ancora troppe fragilità. Per ilo momento sono molto soddisfatto di Solomon, vedremo se domenica partirà dal primo.
