Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha parlato nel post partita dopo la vittoria dell'Italia Under 21 contro la Macedonia del Nord:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ndour: “Sono in fiducia, grazia all’Italia e alla Fiorentina. Serata perfetta”
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Ndour: “Sono in fiducia, grazia all’Italia e alla Fiorentina. Serata perfetta”
Le parole di Ndour nel post partita di Italia-Macedonia del Nord Under 21
Una serata perfetta, era importante iniziare la partita con il piede giusto, abbiamo fatto gol dopo pochi minuti. Anche nel secondo tempo siamo stati bravi a chiudere la partita, una bella vittoria. Siamo tutti veterani, siamo un gruppo fantastico. Indossare la maglia della Nazionale è sempre un orgoglio indipendentemente dalla fascia e dal numero. Per me con la fascia è un grande motivo di orgoglio, sono felice.
Sulla stagione—
Sono in un periodo di grande fiducia, devo ringraziare la Nazionale e la Fiorentina, sto avendo continuità. Per un giocatore sentire la fiducia in ogni ambiente è importante. A Firenze stanno arrivando prestazioni e risultati positivi di tutta la squadra, con la Nazionale stiamo facendo grandi risultati. La fiducia singola porta alla fiducia collettiva.
La Fiorentina—
E' una stagione complicata, ma come tutte le cose difficili ti aiutano a rialzarti e con la Fiorentina ne stiamo uscendo nell'ultimo periodo. I momenti difficili ti fanno crescere come professionista e come uomo. Siamo uomini che dobbiamo svolgere al massimo il nostro lavoro.
La prossima sfida—
Da domani pensiamo già alla partita contro la Svezia. E' importante recuperare e finire il ciclo con una vittoria. Non bisogna più sbagliare, ogni partita è decisiva.
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