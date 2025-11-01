Monti: “Vorrei uomini di calcio come Maldini, basta con questo Viola Park”

Gianfranco Monti ha commentato la situazione di caos all'interno della Fiorentina durante il Pentasport di Radio Bruno:
Adesso sta a Pioli e alla squadra che hanno delle grandissime colpe. Pradè ha fatto bene, ha tolto gli alibi alla squadra. Non aveva credibilità dopo aver detto "mi dimetto" e non averlo fatto subito. Adesso chi lo sceglie il nuovo direttore sportivo? Vorrei uomini di calcio, come Paolo Maldini. Non me ne frega niente del Viola Park, vorrei finalmente una squadra per poter godere. Palladino? Non c'era uno che parlasse bene di lui, ora lo rivogliono. Mi auguro che Commisso e Ferrari facciano la scelta giusta per il futuro.
