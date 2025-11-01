Guetta: “Pradé? Non capisco le tempistiche, ma lui mi ha detto una cosa”

David Guetta, durante il Pentasport di Radio Bruno, ha commentato le odierne dimissioni di Daniele Pradé:
Mi ha lasciato di stucco la notizia delle dimissioni. Perché ora? "Ora era il momento giusto" così mi ha risposto Pradé. Non so se c'è un momento giusto, fatico a comprendere perché la curva si sia mossa ora contro di lui, non siamo a gennaio, non può fare nulla, non scende lui in campo. Ha sbagliato o azzeccato gli acquisti come tutti: pensavamo fosse una campagna acquisti buona, ma avevamo sbagliato. Ora cambi il tecnico non il direttore sportivo. Non penso che la squadra risenta di queste dimissioni. E' paradossale che si dimetta lui e non Pioli. Va riconosciuto un grande carattere, molta classe, ha la mia stima non si è mai sottratto al confronto e ha saputo dire quando ha sbagliato. Probabilmente il suo tempo alla Fiorentina era scaduto, ma cambiarlo adesso, cosa porta alla squadra? Vuole bene alla Fiorentina, ha sempre messo lui stesso dietro la Fiorentina. Ma non vedo un riscontro positivo.
Ritorno di Palladino—
Sarei molto sorpreso di un suo ritorno. Non è abituato alla lotta salvezza con il Monza si è tirato fuori velocemente da quelle zone e poi è andato via in quel modo... Commisso è un uomo di carattere, con tutti i tecnici che ci sono lo riprende? Basta questi cavalli di ritorno, non mi sembra diano grandi risultati.
