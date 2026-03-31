Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Un bene che Kean segni Nazionale. Col Verona una finale di Champions”
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Monti: “Un bene che Kean segni Nazionale. Col Verona una finale di Champions”
Le parole del tifoso viola, Gianfranco Monti, sulla stagione della Fiorentina tra campionato e Conference League e l'importanza di Kean
Io tifo Italia. Per me è molto importante, perché voglio andare al Mondiale. Kean è un bene che giochi e segni in Nazionale, perché poi sarà fondamentale anche per la Fiorentina. Lui ci dovrò dare una grande mano tra campionato e Conference League. Poi, sono rimasto molto dispiaciuto della mancata convocazione di Fagioli, se lo meritava. Ho visto Locatelli in quella posizione... non l'ho visto molto bene. Sono convinto che Kean stia molto bene a Firenze. Poi, se arrivo 62 milioni, ce li avrà in mano Paratici e sono convinto che non sbaglierebbe. Ci sono poche società che possono investire così tanti soldi. Poi, ovviamente, dipende da quello che vuole fare la Fiorentina. Comunque, non credo che ci siano molto dubbi su di lui. La scena dove si è lamentato dall'uscita dal campo a me ha fatto piacere.
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Sulla partita di sabato—
Per la Fiorentina la partita di Verona è una finale di Champions. Sai che aiuto che dai anche alla coppa? Giocarle è uno stimolo importante per un calciatore. Alcuni dicono "è una coppetta", ma io la vorrei in bacheca, sinceramente. Se mi aspetto Kean dal 1'? Certo che sì. Lui e altri 3/4 giocatori della Fiorentina devono prendersi la squadra sulle spalle. Chi è che non vorrebbe giocare una partita del genere. Non ti dico la più importante dell'anno perché non è così, ma sicuramente una sfida fondamentale.
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