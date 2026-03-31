L'ex giocatore viola, Ciccio Baiano, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno dei temi più caldi di casa Fiorentina. Le sue considerazioni:
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Baiano esalta Kean: “Ha dei numeri che nemmeno lui sa di avere”. Poi su Vanoli
Le parole dell'ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Baiano, sul momento della squadra allenata da Paolo Vanoli e le qualità di Kean
Io ho sempre detto che Kean è un valore aggiunto. Un giocatore che ha dei colpi che altri non anno. Nella partita con la Nazionale ha fatto un gol che in pochi fanno. Si sta parlando di un calciatore che ha dei numeri che probabilmente non sa nemmeno lui di avere.
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In vista del Verona—
Chi si sceglie le partite da giocare non è sicuramente un giocatore vero. Non è fondamentale, ma poco ci manca. Io Kean non lo levo neanche se mi dice che non ha voglia di giocare.
Sul lavoro di Vanoli—
E' arrivato in un momento difficilissimo. Poi, vedendo lo spogliatoio era ancora più difficile cosa avesse questa squadra. Il gruppo era sfasciato, i giocatori non andavano d'accordo. Non è stato semplice per lui. Subito non poteva cambiare, perché non aveva gli esterni. La costruzione di questa squadra è stata difficile da capire. Infatti, la prima partita che ha giocato con il 4-3-3, l'ha dovuta fare mettendo un terzino alto a destra, che, tra l'altro, si sta rivelando una mossa vincente. Se rimane Vanoli, devono essere tutti convinti. Non si può confermare solo perché ha portato la Fiorentina alla salvezza, perché sennò il prossimo anno siamo punto e a capo. Bisogna capire che cosa ha in testa la società.
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