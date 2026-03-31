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Fortini, Mandragora e Dodò: ecco come stanno in vista del Verona

Fortini, Mandragora e Dodò: ecco come stanno in vista del Verona - immagine 1
Vanoli spera di recuperare gli infortunati in vista del Verona. Ecco come stanno Dodò, Mandragora e Fortini
Redazione VN

La Fiorentina è attesa da due gare importantissima, la trasferta di Verona e l'andata degli ottavi di finale di Conference League. Contro l'Hellas i viola hanno una grande occasione per allungare nella lotta salvezza. Il Pentasport di Radio Bruno ha fatto il punto sulle condizioni dei 3 infortunati.

Fortini, Mandragora e Dodò sono tutti in dubbio. L'ex Juve Stabia è quello più indietro fisicamente per la sua lombalgia. Vanoli spera invece di poter convocare Mandragora e Dodò in vista del Verona. Il centrocampista potrebbe rientrare, c'è ottimismo per una chiamata. Dodò ci proverò fino all'ultimo, vista la sua importanta nel sistema di Vanoli.

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