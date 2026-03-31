Fortini, Mandragora e Dodò: ecco come stanno in vista del Verona

Vanoli spera di recuperare gli infortunati in vista del Verona. Ecco come stanno Dodò, Mandragora e Fortini

La Fiorentina è attesa da due gare importantissima, la trasferta di Verona e l'andata degli ottavi di finale di Conference League. Contro l'Hellas i viola hanno una grande occasione per allungare nella lotta salvezza. Il Pentasport di Radio Bruno ha fatto il punto sulle condizioni dei 3 infortunati.