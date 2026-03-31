La Fiorentina è attesa da due gare importantissima, la trasferta di Verona e l'andata degli ottavi di finale di Conference League. Contro l'Hellas i viola hanno una grande occasione per allungare nella lotta salvezza. Il Pentasport di Radio Bruno ha fatto il punto sulle condizioni dei 3 infortunati.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Fortini, Mandragora e Dodò: ecco come stanno in vista del Verona
news viola
Fortini, Mandragora e Dodò: ecco come stanno in vista del Verona
Vanoli spera di recuperare gli infortunati in vista del Verona. Ecco come stanno Dodò, Mandragora e Fortini
Fortini, Mandragora e Dodò sono tutti in dubbio. L'ex Juve Stabia è quello più indietro fisicamente per la sua lombalgia. Vanoli spera invece di poter convocare Mandragora e Dodò in vista del Verona. Il centrocampista potrebbe rientrare, c'è ottimismo per una chiamata. Dodò ci proverò fino all'ultimo, vista la sua importanta nel sistema di Vanoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA