Gianfranco Monti, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la prestazione della Fiorentina nella sconfitta contro la Roma:
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Monti: “Sorpreso dalle parole di Paratici su Vanoli. Cremonese? E’ psicologico”
Gianfranco Monti, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la prestazione della Fiorentina dopo la sconfitta contro la Roma
È una partita che solitamente mi accende, ma poteva finire 6-0. Prima della partita Paratici ha parlato del risultato della Cremonese, certe cose sono talmente psicologiche che non lo fai apposta, entri in campo molle. Solomon ha preso gli schiaffi da Mancini. Braschi? Ha dimostrato di avere la garra che gli altri non hanno, ma se non lo metti con il Sassuolo. A Paratici bisogna dargli tempo e fiducia, il prossimo anno non ci aspettiamo che faccia la squadra da Champions.
Vanoli—
Paratici nell'intervista che ha rilasciato non è stato lapidario nei confronti di Vanoli. Spero siano state risposte di circostanza, ma mi hanno sorpreso. Vanoli ci doveva salvare e l'ha fatto, non volevo divertirmi. Adesso però voglio pensare al futuro tornando a vedere calcio a Firenze. Io voglio dare una sterzata, non va bene uno score come quello della Fiorentina da quando ci sono i Commisso. Serve aria nuova.
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